Viola avanti con il 3-5-2 Possibili novità in difesa Si scalda Hans Nicolussi In attaco Piccoli e Kean

Strada tracciata. E almeno per adesso Stefano Pioli non è propenso ad attuare stravolgimenti. La vigilia di Fiorentina-Como vive dunque sulle certezze che il tecnico gigliato si è costruito negli ultimi due mesi. Avanti con il 3-5-2, anche se qualche aggiustamento a livello di uomini ci dovrebbe essere. Comuzzo, ad esempio, di un turno di riposo potrebbe averne necessità. Lì dietro c'è bisogno di solidità, di conoscere il sistema di gioco. Per questo negli ultimi giorni sono cresciute le chance di Pablo Marí per una maglia da titolare. Con l'inserimento dello spagnolo al centro, Pongracic traslerebbe nel ruolo di braccetto destro.

