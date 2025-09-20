Vinicius non è più indispensabile per il Real Madrid si complicano le trattative di rinnovo As

Non è più sicuro che Vinicius Jr rimanga a lungo al Real Madrid. L’accordo per il rinnovo di contratto era quasi chiuso dal punto di vista economico, ma dopo l’ultimo incontro a Madrid, in seguito al Mondiale per club, qualcosa è andato storto. Si complicano le trattative di rinnovo di Vinicius Jr con il Real Madrid. Come riportato da As: Vinicius e il Real Madrid si ritrovano, inaspettatamente, in un labirinto con uscite complicate da trovare. Con un contratto fino a giugno 2027, il brasiliano è ai margini dei piani di Xabi Alonso. Il giocatore è preoccupato per ciò che sta accadendo in questo inizio di stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

