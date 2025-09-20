Vinicius Junior rimarrà al Real Madrid? Spunta fuori un nuovo retroscena

Vinícius Junior, il Real Madrid è in allerta: rinnovo bloccato e futuro in bilico La situazione contrattuale di Vinícius Junior sta diventando una vera e propria fonte di preoccupazione per il Real Madrid. Nonostante il brasiliano abbia un accordo in essere fino a giugno 2027, le trattative per un rinnovo più adeguato alle sue aspettative . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vinicius junior rimarr224 realVinicius non è più indispensabile per il Real Madrid, si complicano le trattative di rinnovo (As) - Non è più sicuro che Vinicius Jr rimanga a lungo al Real Madrid. Scrive ilnapolista.it

vinicius junior rimarr224 realReal Madrid, Vinicius ancora in panchina poteva essere un caso. Ma non se reagisce così - Cinque partite ufficiali e già due volte Vinicius Junior ha dovuto assistere dalla panchina. Segnala tuttomercatoweb.com

