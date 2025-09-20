Vincenzo Sorrentino | Il mio sogno si avvera a Napoli a dicembre

Vincenzo Sorrentino, musicista dotato di “orecchio assoluto” e showman, è tornato da poco dal tour che l'ha visto in scena alla direzione della Symphonic Dance Orchestra col fenomeno internazionale Jimmy Sax, e ha già il carnet degli appuntamenti pieno, iniziando dal lancio sulle piattaforme del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Vincenzo Sorrentino firma colonne sonore di fiction Mediaset - E' il napoletano Vincenzo Sorrentino con le musiche di cui è compositore e arrangiatore a firmare le colonne sonore di alcune fiction in onda in questi giorni in prima serata sul piccolo schermo. Riporta ansa.it