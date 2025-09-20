Vincenzo Annese è il ct dell’Afghanistan dopo aver allenato in 12 paesi e 4 continenti In Italia non c’erano sbocchi per me Vado in giro per il mondo inseguendo il mio sogno
L'allenatore con la valigia. Potrebbe essere il titolo di un film ma è in realtà descrive la carriera e l'animo da giramondo di Vincenzo Alberto Annese. Quarantuno anni, dodici dei quali passati sulle panchine di tutto il mondo. Perché se si dà una rapida occhiata alla carriera dell'allenatore pugliese, si nota subito una cosa: l'Italia manca, o meglio c'è ma è una parentesi diversa della sua avventura dall'altra parte del campo. Con fischietto e lavagnetta, Annese è stato in Lituania, Lettonia, Estonia ma anche Kosovo, Palestina, Ghana e ancora India, Belize, Nepal e ora Afghanistan, come CT della nazionale.
Un italiano tra i talebani: Vincenzo Alberto Annese è il ct dell’Afghanistan
Vincenzo Annese. "Io, giramondo del pallone ed ora ct dell’Afghanistan. Ma un giorno sogno la A...»
Vincenzo Alberto Annese, il ct italiano dell'Afghanistan: "Ho girato il mondo per allenare. Ora sogno la Serie A" - Classe 1984, originario di Molfetta, oggi è il commissario tecnico dell'Afghanistan, primo italiano – e primo europeo – a guidare la nazionale
Vincenzo Alberto Annese dall'India a ct dell'Afghanistan: "Cosa bisogna fare per una chiamata in Serie A?". Chi è l'allenatore italiano - «Ho dato tutto me stesso al calcio, ho fatto tanti sacrifici, si può dire che per il calcio ho dato via la mia vita.