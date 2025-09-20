L’allenatore con la valigia. Potrebbe essere il titolo di un film ma è in realtà descrive la carriera e l’animo da giramondo di Vincenzo Alberto Annese. Quarantuno anni, dodici dei quali passati sulle panchine di tutto il mondo. Perché se si dà una rapida occhiata alla carriera dell’allenatore pugliese, si nota subito una cosa: l’Italia manca, o meglio c’è ma è una parentesi diversa della sua avventura dall’altra parte del campo. Con fischietto e lavagnetta, Annese è stato in Lituania, Lettonia, Estonia ma anche Kosovo, Palestina, Ghana e ancora India, Belize, Nepal e ora Afghanistan, come CT della nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Vincenzo Annese è il ct dell'Afghanistan dopo aver allenato in 12 paesi e 4 continenti "In Italia non c'erano sbocchi per me». "Vado in giro per il mondo inseguendo il mio sogno»