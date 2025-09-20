Villain di superman | guida a lex luthor ultraman e altri antagonisti

Il panorama dei personaggi e dei villain presenti nel film Superman (2025) offre un quadro ricco di antagonisti con caratteristiche e ruoli distinti, fondamentali per la costruzione della trama e delle future linee narrative dell’Universo DC. Analizzare le figure che si confrontano con il protagonista permette di comprendere le dinamiche del film e le potenziali evoluzioni nei prossimi capitoli. i principali antagonisti di superman (2025). la ingegnera. Interpretata da María Gabriela de Faría, Angela Spica, nota come La Ingegnere, utilizza la nanotecnologia come arma principale. Collegata alla squadra nota come The Authority nei fumetti, in questa versione lavora sotto Lex Luthor, a causa della diffidenza condivisa verso l’Uomo d’Acciaio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Villain di superman: guida a lex luthor, ultraman e altri antagonisti

In questa notizia si parla di: villain - superman

Superman di dcu condanna il suo primo villain a un destino peggiore della morte

I villain più strani di superman: poteri e origini degli imps interdimensionali di dc

Superman e i suoi villain: il più debole tra i più forti nella storia del cinema

Scoprite quali attori i fan di Superman di James Gunn vorrebbero vedere nei panni del villain Brainiac per Man of Tomorrow. Vai su Facebook

James Gunn annuncia Man of Tomorrow: Superman e Lex Luthor tornano al cinema nel 2027; Superman, Nicholas Hoult vorrebbe un'alleanza tra il suo Lex Luthor e Joker; Chi è Lex Luthor? Ecco 5 cose da sapere sul personaggio dei fumetti! (2025).

Superman: Lex Luthor faccia a faccia con Kal-El nelle nuove immagini ufficiali - Tre nuove immagini ufficiali mostrano l'Uomo d'Acciaio faccia a faccia con il suo nemico giurato. Scrive movieplayer.it

Superman, Nicholas Hoult vorrebbe un'alleanza tra il suo Lex Luthor e Joker - Il nuovo Lex Luthor di Nicholas Hoult potrebbe allearsi con il temuto Joker? Come scrive comingsoon.it