ViiV e Mix Festival uniscono scienza e arte per rompere il silenzio sull’Hiv

Sbircialanotizia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla magia del grande schermo alle più avanzate linee di ricerca, la stessa urgenza anima l’alleanza nata a Milano: riportare l’Hiv al centro del dibattito pubblico, liberandolo da pregiudizi, silenzi e pigrizia informativa. Una sfida che unisce ViiV Healthcare e il Mix Festival, decisi a far circolare conoscenza attraverso la potenza della cultura. Collaborazione tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

viiv e mix festival uniscono scienza e arte per rompere il silenzio sull8217hiv

© Sbircialanotizia.it - ViiV e Mix Festival uniscono scienza e arte per rompere il silenzio sull’Hiv

In questa notizia si parla di: viiv - festival

ViiV riaccende l'attenzione sull'Hiv al Mix Festival di Milano

Marcotullio (ViiV Healthcare): "Al fianco di Mix Festival per fare luce su Hiv"

Al Mix Festival il cinema riaccende il dibattito sull’Hiv con ViiV

viiv mix festival unisconoViiv Healthcare al Mix Festival Di Milano: innovazione e cultura contro lo stigma dell’Hiv - acting e informazione sull’Hiv Attraverso Cultura e arte, riducendo stigma e favorendo un dialogo aperto. Come scrive gaeta.it

viiv mix festival unisconoMarcotullio (ViiV Healthcare): “Al fianco di Mix Festival per fare luce su Hiv” - “ViiV Healthcare è un'azienda globale che si occupa esclusivamente di Hiv ed è impegnata sia sul fronte del trattamento che della prevenzione. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Viiv Mix Festival Uniscono