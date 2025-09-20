Vigor arriva il Sora | possibile turnover

La Vigor non dovrebbe presentare grossi stravolgimenti, eppure con il turno infrasettimanale dietro l’angolo, pensare a un po’ di turnover non è utopia. Mister Beppe Magi scioglierà i suoi dubbi questa mattina, al termine della rifinitura, di certo però sa bene che sottovalutare il Sora sarebbe un errore fatale. De Feo e Braconi non sono ancora al meglio a causa dei noti problemi fisici (dolore inguinale per l’attaccante campano, fastidio al retto femorale per Braconi), tuttavia rispetto ad una settimana fa Magi ha a disposizione giocatori più adatti al suo modulo, ovvero il 4-3-3. Tonelli è tornato pienamente operativo, non è escluso, inoltre, un impiego dal primo minuto del giovane Nicholas Caprari, ufficializzato poche ore fa dal club di Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

