Vigilia contro la Cremonese Cuesta | Mese importante
Quello che va a cominciare per Carlos Cuesta sarà un mese importante. Lo ha detto l'allenatore spagnolo alla vigilia della sfida con la Cremonese. «Vogliamo dare crescita e consistenza alle prestazioni e avere risultati. Ci stiamo preparando al meglio, saremo focalizzati su quello che possiamo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: vigilia - cremonese
Conferenza Milan-Cremonese, le parole di Allegri alla vigilia | LIVE NEWS
Eccoci alla vigilia di Udinese-Milan con uno stato d’animo particolare. Dopo settimane di pettegolezzi e bizzarre trame di calciomercato, ci siamo trovati già presi a pernacchie dalla Cremonese – in casa – alla prima di campionato. Poi sono arrivate due vittorie Vai su Facebook
Alla vigilia dell’esordio con la Cremonese, Allegri diceva di Leao che stava bene ma per precauzione l’avremmo visto solo la settimana dopo con il Lecce. 20 giorni dopo è fuori anche da Milan-Bologna. A questo punto c’è qualcosa che non quadra - X Vai su X
Vigilia contro la Cremonese, Cuesta: Mese importante; Vigilia di Cremonese-Parma: la parola al mister Cuesta - Video; Cuesta: «Cremonese forte non solo allo Zini. E su Vazquez…».
Vigilia di Cremonese-Parma: la parola al mister Cuesta - Video - Parma, una partita che apre un periodo molto importante per i crociati. Da gazzettadiparma.it
Parma, Cuesta: "Vogliamo dare consistenza alla nostra crescita" - "È un mese importante, dove vogliamo dare consistenza alla nostra crescita e anche ottenere risultati. Scrive fantacalcio.it