Vigilia contro la Cremonese Cuesta | Mese importante

Parmatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che va a cominciare per Carlos Cuesta sarà un mese importante. Lo ha detto l'allenatore spagnolo alla vigilia della sfida con la Cremonese. «Vogliamo dare crescita e consistenza alle prestazioni e avere risultati. Ci stiamo preparando al meglio, saremo focalizzati su quello che possiamo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vigilia - cremonese

Conferenza Milan-Cremonese, le parole di Allegri alla vigilia | LIVE NEWS

Vigilia contro la Cremonese, Cuesta: Mese importante; Vigilia di Cremonese-Parma: la parola al mister Cuesta - Video; Cuesta: «Cremonese forte non solo allo Zini. E su Vazquez…».

vigilia contro cremonese cuestaVigilia di Cremonese-Parma: la parola al mister Cuesta - Video - Parma, una partita che apre un periodo molto importante per i crociati. Da gazzettadiparma.it

vigilia contro cremonese cuestaParma, Cuesta: "Vogliamo dare consistenza alla nostra crescita" - "È un mese importante, dove vogliamo dare consistenza alla nostra crescita e anche ottenere risultati. Scrive fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Vigilia Contro Cremonese Cuesta