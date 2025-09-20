Vigevano vede la ex fidanzanta per strada e le dà un calcio in faccia | 26enne arrestato dai carabinieri

Vigevano (Pavia), 20 settembre 2025

Vigevano (Pavia), 20 settembre 2025 – Dei passanti hanno notato la ragazza a terra, con il volto sanguinante, e chiamato i soccorsi. Erano da poco passate le 2 di oggi, sabato 20 settembre, quando in piazza 4 novembre a Vigevano, il piazzale della stazione ferroviaria, è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra e sono stati chiamati anche i carabinieri. La giovane donna, 22enne, sarebbe infatti stata malmenata dall'ex fidanzato, pare incontrato casualmente per strada. Evidentemente lui non aveva ancora accettato la fine della loro relazione e alla vista della ragazza ha reagito con violenza, aggredendola e colpendola anche con un calcio al volto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Vigevano, vede la ex fidanzanta per strada e le dà un calcio in faccia: 26enne arrestato dai carabinieri

