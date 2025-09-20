Vietati minigonne e short all' università di Tunisi

Tgcom24.mediaset.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla ripresa delle lezioni scoppia la polemica sul nuovo regolamento con il dress code in due facoltà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

vietati minigonne e short all universit224 di tunisi

© Tgcom24.mediaset.it - Vietati minigonne e short all'università di Tunisi

In questa notizia si parla di: vietati - minigonne

Dress code a scuola: vietati top, minigonne e unghie finte

Minigonne e tacchi vietati a scuola, il vademecum della discordia. Studenti divisi: “Dobbiamo venire vestiti come le suore”, ma c’è chi dice: “Veniamo in classe per studiare, non per fare sfilate”

vietati minigonne short universit224Minigonne e tacchi vietati a scuola, il vademecum della discordia. Studenti divisi: “Dobbiamo venire vestiti come le suore”, ma c’è chi dice: “Veniamo in classe per ... - " La provocazione di una studentessa alle telecamere di Rei TV fotografa perfettamente il clima che si r ... Riporta orizzontescuola.it

vietati minigonne short universit224Dress code a scuola: vietati top, minigonne e unghie finte - Sono diverse le novità dell’anno scolastico 2025/2026, a cominciare dal divieto imposto dal ministro Valditara di utilizzare gli smartphone ... Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Vietati Minigonne Short Universit224