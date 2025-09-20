Viene colpito alla testa mentre taglia un albero 73enne soccorso con il Pegaso

Mentre stava tagliando un albero nel suo terreno di casa, qualcosa è andato storto ed è stato colpito alla testa, riportando un trauma cranico. È quanto accaduto nella mattina di oggi, sabato 20 settembre, a un uomo di 73 anni nel comune di Bucine, per il quale è stato richiesto l'intervento del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it