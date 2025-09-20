Viene colpito alla testa mentre taglia un albero 73enne soccorso con il Pegaso
Mentre stava tagliando un albero nel suo terreno di casa, qualcosa è andato storto ed è stato colpito alla testa, riportando un trauma cranico. È quanto accaduto nella mattina di oggi, sabato 20 settembre, a un uomo di 73 anni nel comune di Bucine, per il quale è stato richiesto l'intervento del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: viene - colpito
Napoli, dice ‘no’ al lavavetri e viene colpito: arrestato 23enne
Napoli, dice “no” al lavavetri e viene aggredito: 78enne colpito al volto, arrestato un 23enne
Firenze, turista trascinata in strada per strapparle la borsa: lo zio rincorre l’aggressore e viene colpito
CIson in lutto per la scrittrice scomparsa a 21 anni a causa di un tumore. La famiglia: «Ora aiuteremo chi viene colpito come noi dalla malattia» Vai su Facebook
Viene colpito con #stampelle dopo #lite, ma è #ubriaco e vuole ancora #bere: #arrestato - X Vai su X
Viene colpito alla testa mentre taglia un albero, 73enne soccorso con il Pegaso; Colpito alla testa da un tir mentre cambia una ruota, muore operaio; Paura alla Meloria, colpito alla testa da un seggiolino di acciaio mentre è in barca: ferito 50enne.
Uomo resta ferito alla testa da un tronco mentre lavora: soccorso con l'elicottero - Uomo colpito alla testa da un tronco, soccorso dal 118 e trasportato a Careggi. Secondo corrierediarezzo.it
Colpito alla testa da un tir mentre cambia una ruota, muore operaio - Un meccanico di 65 anni di Racale (Lecce), Sergio Casarano, dipendente di una ditta del posto specializzata in assistenza tecnica e meccanica a mezzi pesanti, è morto dopo essere stato gravemente ... Da ansa.it