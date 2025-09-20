Vieira non accetta il rigore al 99&#8242; di Bologna-Genoa Italiano | Hanno avuto due minuti per pareggiare

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi polemiche per l'assegnazione del rigore in favore del Bologna al 99' del match con il Genoa. Vieira non accetta la decisione dell'arbitro Colliu. Italiano è di parere opposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vieira - accetta

vieira accetta rigore 99amp8242Vieira non accetta il rigore al 99' di Bologna-Genoa, Italiano: “Hanno avuto due minuti per pareggiare” - Grandi polemiche per l’assegnazione del rigore in favore del Bologna al 98' del match con il Genoa. Scrive fanpage.it

Vieira sul rigore al Bologna: «Non entro nel merito, decisione difficile da accettare» - Vieira: «Giocare così è difficile, i miei giocatori non possono avere sempre le mani dietro la schiena, non è possibile giocare così» ... Come scrive pianetagenoa1893.net

Cerca Video su questo argomento: Vieira Accetta Rigore 99amp8242