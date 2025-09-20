Vieira non accetta il rigore al 99′ di Bologna-Genoa Italiano | Hanno avuto due minuti per pareggiare
Grandi polemiche per l'assegnazione del rigore in favore del Bologna al 99' del match con il Genoa. Vieira non accetta la decisione dell'arbitro Colliu. Italiano è di parere opposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: vieira - accetta
Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Riuscire a confermare Vieira è stato davvero qualcosa di molto importante per il suo livello umano e professionale. Ci siamo riusciti e siamo contenti, poi da Vai su Facebook
Vieira non accetta il rigore al 99' di Bologna-Genoa, Italiano: “Hanno avuto due minuti per pareggiare” - Grandi polemiche per l’assegnazione del rigore in favore del Bologna al 98' del match con il Genoa. Scrive fanpage.it
Vieira sul rigore al Bologna: «Non entro nel merito, decisione difficile da accettare» - Vieira: «Giocare così è difficile, i miei giocatori non possono avere sempre le mani dietro la schiena, non è possibile giocare così» ... Come scrive pianetagenoa1893.net