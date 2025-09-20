VIDEO | L’educazione è relazione non solo trasmissione | il Festival Filosofia riflette sulla paideia
"L'educazione non e'solo trasferimento di informazioni, di formazione professionale e di emozioni, e' una relazione intensiva tra chi insegna e chi impara". I direttore del Festival filosofia Daniele Francesconi in sala stampa a Modena risponde con queste parole sulla differenza tra il nostro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: educazione - relazione
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE: PRONTI A FARE LA DIFFERENZA NELLA RELAZIONE CON IL PAZIENTE CRONICO? La II EDIZIONE DEL MASTER EXECUTIVE IN EDUCAZIONE TERAPEUTICA vi offre strumenti pratici e avanzati per migliorare l'efficaci Vai su Facebook