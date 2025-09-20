VIDEO I Dirisio torna a cantare dal vivo nella sua Vasto dopo 20 anni dall' ultima volta | l' annuncio sui social
La sua presenza era stata ufficializzata già qualche giorno fa, ma ora è lui stesso a confermare che, “dopo circa 20 anni”, tornerà a esibirsi dal vivo nella sua città, Vasto. Lo ha fatto con un video pubblicato sui suoi profili social. Il cantante vastese Luca Dirisio, infatti, sarà uno dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: dirisio - torna
