Video gol highlights e sintesi partita di Udinese-Milan 0-3 | dominano i rossoneri
Il Milan supera l’Udinese con un netto 3-0, indirizzando la partita già nei primi minuti della ripresa. Protagonista è Pulisic, autore di due gol e coinvolto nell’azione che porta alla rete di Fofana.Pulisic in gran spolveroNel primo tempo, dopo una fase iniziale equilibrata con alcune occasioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: highlights - sintesi
Sinner-Shelton 3-0, Wimbledon 2025: sintesi e highlights della partita
VIDEO Sinner-Diallo 2-0, ATP Cincinnati 2025: highlights e sintesi. Il set-point annullato
Sinner-Auger Aliassime 2-0, ATP Cincinnati 2025: video, highlights e sintesi
La sintesi del posticipo: il derby della quarta giornata va agli ospiti #VIDEO #CittadellaVicenza #SerieC #highlights - facebook.com Vai su Facebook
Udinese Milan 0-3: i rossoneri dominano e prendono i largo (video gol e highlights); Gli highlights di Lecce-Milan 0-2; Milan-Bologna 1-0, la sintesi della partita.
Man. City-Napoli 2-0: video, gol e highlights - Al 21’ fa espellere Di Lorenzo per un fallo su chiara occasione da rete e al 56’ sblocca il match con un c ... Segnala sport.sky.it
Bologna-Genoa 2-1: video, gol e highlights - 1 il primo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A tra Bologna e Genoa. Riporta sport.sky.it