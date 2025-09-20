VIDEO | Controlli a Bronte in vista della Sagra del pistacchio multe in un bar e in una pasticceria
In vista della Sagra del pistacchio di Bronte, i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, con il supporto dei colleghi della stazione locale, hanno eseguito un controllo straordinario presso un bar e una pasticceria situate nel centro cittadino. Durante la prima ispezione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: controlli - bronte
Bronte, controlli a tappeto della Polizia di Stato: sequestri e sanzioni in un bar del centro
Controlli a Bronte, scoperti 40 chili di alimenti non a norma in un bar molto frequentato
Estate sicura: controlli a tappeto tra Randazzo, Castiglione e Bronte
BRONTE. CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI. IRREGOLARITÀ E SANZIONI #Cronaca Vai su Facebook
A Bronte è iniziata la raccolta del pistacchio Dop. Festa per l’“Oro verde”, ma anche timori di furti: il sindaco chiede al prefetto più controlli e p - X Vai su X
Sporcizia e irregolarità in una pasticceria di Bronte; Sicurezza alimentare a Bronte: controlli dei NAS in vista della Sagra del Pistacchio DOP; Bronte. Controlli dei Carabinieri nelle attività commerciali. Irregolarità e sanzioni.