VIDEO | Cardiologia pediatrica al Policlinico si gettano le basi per l' ambulatorio condiviso

I bimbi con cardiopatie congenite saranno adulti che devono essere accompagnati e seguiti. La cardiologia pediatrica del Policlinico di Messina ha organizzato nella giornata di ieri un evento che ha posto l’attenzione sull’importanza della gestione di tale passaggio di transizione. “Attualità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it