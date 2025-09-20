VIDEO | Bucchi amaro | Tante occasioni nessun gol Partite così si perdono di rado

Cristian Bucchi, nonostante la sconfitta con il Guidonia, sottolinea anche gli aspetti positivi della serata: "Il risultato è negativo, la prestazione è stata di alto livello. Ho contato 28 tiri in porta da parte nostra, il gol non è arrivato per imprecisione al momento di concludere, per le.

