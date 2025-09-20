Vicario brutto errore | Brighton-Tottenham 2-2 gol e highlights
Gli highlights di Brighton-Tottenham 2-2: gli Spurs trovano il pari in rimonta nel match della quinta giornata di Premier League. Dopo i gol di Minteh e Ayari (errore di Vicario), Richarlison e l'autogol d Van Hecke regalano un punto alla squadra di Thomas Frank. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
