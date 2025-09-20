Viaggio alla scoperta del Lussemburgo
Nel silenzio dell’alba, quando i primi raggi di sole accarezzano le antiche mura del Chemin de la Corniche, la città di Lussemburgo rivela la sua anima dualistica. Qui, dove l’Europa finanziaria incontra la memoria medievale, si snoda un racconto urbano che attraversa i secoli senza mai perdere il proprio fascino aristocratico. Il centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1994, si erge maestoso sulla roccia del Bock, quella formazione geologica che nel 963 vide nascere il primo castello dei conti di Lussemburgo. Passeggiando lungo le casemates du Bock, quelle gallerie sotterranee scavate nella roccia arenaria, si percepisce il peso della storia: diciassette chilometri di tunnel che un tempo proteggevano la fortezza più temuta d’Europa, oggi silenziosi testimoni di battaglie e assedi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
