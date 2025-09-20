viaggio a murano alla scoperta della magia del vetro

G li ibis sacri sorvolano in formazione la Laguna che abbraccia l’isola di Murano. Il sole d’inizio autunno fa brillare le onde, mentre all’orizzonte si accumulano le stesse nuvole con le quali Hugo Pratt illustrava le tavole di Corto Maltese. Regata storica a Venezia, in migliaia sul Canal Grande X Il silenzio avvolge le fondamenta, i canali e le calli dell’isola del vetro, ad appena dieci- venti minuti di vaporetto da Venezia, eppure lontana anni luce dal caos e dall’overtourism dell’ex Serenissima. Leggi anche › Al lavoro con. Agnese Tegon, prima donna veneziana che lavora il vetro a Murano Disseminata da giardini verdissimi, Murano conserva i segreti dei maestri vetrai che lavorano nelle trenta fornaci rimaste in attività. 🔗 Leggi su Iodonna.it

