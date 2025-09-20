Viaggio a Mantova nella sartoria che cuce i completi di Borghese Barbieri e Canavacciuolo | il segreto delle giacche perfette di Lubiam

La giacca perfetta? Si vede da come cade sulle spalle e sul petto. E’ una questione di dettagli, a volte di millimetri che fanno la differenza, di piccole modifiche che rendono quel modello adatto alla persona che lo acquista, anche se realizzato da una grande azienda su scala industriale. Giovanni Bianchi, che insieme ai due fratelli Edgardo, Giuliano e alla sorella Giulia rappresentano la quarta generazione di Lubiam, realtà sartoriale nata a Mantova nel 1911 e oggi fra le eccellenze del made in Italy nell’abbigliamento maschile, indossa un completo dai colori caldi della terra, davvero chic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Viaggio a Mantova, nella sartoria che cuce i completi di Borghese, Barbieri e Canavacciuolo: il segreto delle giacche perfette di Lubiam

