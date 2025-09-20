Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio Questa è la situazione del traffico attualmente libera resta ancora chiusa per incidente e permangono code altezza Borgo Sant'Isidoro In entrambe le direzioni un invito alla massima attenzione alla guida per un incendio divampato sulla A12 Roma Tarquinia nel tratto tra Santa Severina al km 34 e 700 prudente in particolari per i funghi carreggiata sulla via Pontina code per incidente tra Pomezia Trigoria In entrambe le direzioni sulla Colombo un incidente sta provocando code malafede verso Ostia da Gaia Marina Ma chi è Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarle in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 20:25