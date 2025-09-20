Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio Come di consueto in questo orario il traffico è il momento sulle principali arterie Iniziamo dalla Cristoforo Colombo Dopo un incidente sta provocando code da Vitinia malafede verso Ostia sul Raccordo Anulare carreggiata interna permangono cuore per l'incidente avvenuto presidente tra classe B e Salaria sul tratto Urbano della A24 troviamo code per traffico tra Portonaccio e bivio tangenziale est verso il centro possiamo ci sulla via Pontina Dove troviamo cose per traffico troppo metterci in direzione di Roma da Gaia Marina Marchi e al telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 18:40