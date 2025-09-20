Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di astol infomobilità un servizio la regione Lazio in apertura l'incidente la causa delle code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria possiamo ci il tratto Urbano della A24 coda per traffico tra Portonaccio e vivo qua in tangenziale est verso il centro per quanto riguarda il trasporto pubblico capitolino il cantiere per il prolungamento della metro C per la nuova tratta San Giovanni Colosseo l'interscambio con la linea B pertanto nella giornata di oggi 21 settembre stop ai treni il servizio di trasferisci su gomma con le linee bus mmc3 fino a 1:30 di questa notte poi da lunedì 22 settembre il servizio di prendere regolarmente Dai arriviamo mai chi è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

