Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità un corriere Buon pomeriggio dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio la circolazione sulla rete viaria d'ananas e penso che scorrevole non ci sono al momento particolari criticità di segnalarvi Per quanto riguarda il trasporto ferroviario e ricordiamo che per i lavori di realizzazione della nuova fermata Pigneto nella giornata di oggi e di domani sarà sospesa la circolazione Tiburtina Ostiense i treni della fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto saranno limitati originaria Tiburtina Ostiense quelli della Salle 3 Roma Cesano Viterbo saranno limitate originaria Firenze il servizio Leonardo Express Termini Fiumicino aeroporto a regolare da Gaia Marina mai chi è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni Ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza ti ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
