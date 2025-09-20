Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato Ardeatine Romania in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna ti rallenta tra Flaminia Salaria è più avanti tra le uscite Laurentina e Pontina rallentamenti e code in via Appia tra Santa Maria delle Mole Frattocchie direzione Alba Finalmente mi ha detto niente a Pavone in prossimità dell'incrocio con via del mare nei due sensi di marcia percorrendo gli Dei Laghi lunghe code tra via Roma e via spinabella direzione Marino mentre in via Anagnina si sta in coda per l'intenso traffico a Grottaferrata tra via del Fico e via XXIV Maggio direzione Rocca Priora di olocene astrale in rubrica e tutto Ora messaggio di sicurezza stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la servizi un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio è Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

