Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra i destinatari piadina in carreggiata interna Rimanendo in internal code tra le uscite Cassia bis Salaria mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Laurentina in Romania code a tratti sulla via Pontina tra Colombo e via di Prato direzione Latina in via Appia rallentamenti e code tra Santa Maria delle Mole Frattocchie direzione Albano percorrendo via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia in via Tiburtina traffico rallentato Tivoli Terme via Consolini via dell'Aeronautica nelle due direzioni a Castelnuovo di Porto si rallenta sulla principale via Tiberina tra Ponte Storto e via Monte travicello direzione Fiano Romano mentre in via Flaminia rallentamenti a Morlupo in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale via San Michele direzione Roma è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 12:25