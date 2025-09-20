Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Ardeatina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Casilina e doppia è più avanti tra le uscite Laurentina e Pontina sul tratto Urbano un incidente rallenta il traffico altezza Portonaccio direzione tangenziale a sta percorrendo la statale Pontina si rallenta dal Grande Raccordo e via di Pratica direzione Latina in via Aurelia traffico rallentato con code tra Torre in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia mentre Invia si rallenta a Morlupo in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale via San Michele direzione Roma in via Salaria rallentamenti a Monterotondo Scalo altezza via Nomentana nelle due direzioni Rimanendo in via Salaria traffico rallentato altezza Montelibretti nei due sensi di marcia e faccio veloce un Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 11:25