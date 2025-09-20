Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada regionale Nettunense Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia Rimanendo in via Nettunense code ad Aprilia altezza Parco dei Mille direzione Pontina sulla Statale Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Genzano sede Albano nelle edizioni rallentamenti sulla Via dei Laghi Strada Statale Appia e viale di Marino direzione Marina ci spostiamo in via Nomentana rallentamenti a Tor Lupara via Valle dei Corsi la Nomentana bis sensi di marcia mentre in via Salaria si rallenta a Monterotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nelle due direzioni Rimanendo in via Salaria traffico rallentato altezza a Montelibretti nei due sensi di marcia e l'altra in pubblica è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

