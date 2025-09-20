Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade ed autostrade del territorio ad eccezione della A1 Napoli Roma dove si segnala un incidente tra Anagni e Colleferro direzione Roma percorrendo la strada statale Salaria traffico rallentato altezza Montelibretti nei due sensi di marcia in provincia di Frosinone percorrendo via Casilina per lavori strada chiusa al traffico altezza Ferentino con deviazioni in via Casilina Nord prestare attenzione alla segnaletica di cantiere Rimanendo in provincia di Frosinone percorrendo la strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta nel territorio di Tecchiena in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia direzione Alatri la chioccia infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
