Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 07 | 25

traffico regolare sulle principali strade ed autostrade del territorio ad eccezione della A1 Napoli Roma dove si segnala un incidente tra Anagni e Colleferro direzione Roma percorrendo la strada statale Salaria traffico rallentato altezza Montelibretti nei due sensi di marcia in provincia di Frosinone percorrendo via Casilina per lavori strada chiusa al traffico altezza Ferentino con deviazioni in via Casilina Nord prestare attenzione alla segnaletica di cantiere Rimanendo in provincia di Frosinone percorrendo la strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta nel territorio di Tecchiena in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia direzione Alatri

