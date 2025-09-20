Via dell’Arrone senz’acqua da 7 giorni | il Comune di Fiumicini sollecita Arsial e Regione

Fiumicino, 20 settembre 2025 – “Da ormai una settimana i c ittadini di Via dell’ Arrone e zone limitrofe, sono senza acqua. La problematica è iniziata sabato scorso e, nonostante l’intervento dei tecnici ACEA ATO2, per il tramite di ARSIAL, non è stato ancora individuato il guasto. – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. – Il Comune di Fiumicino ha sollecitato ripetutamente ARSIAL, quale gestore, ad attivarsi con urgenza a ttraverso ACEA ATO2, che materialmente svolge il servizio. Tuttavia, ad oggi, la situazione non è stata risolta.” “Siamo consapevoli che è in corso una fase di transizione: ARSIAL deve trasferire la proprietà delle reti con tutta la documentazione, la mappatura delle condotte e gli atti formali previsti al patrimonio comunale di Fiumicino, affinché il servizio idrico possa essere poi affidato direttamente ad ACEA ATO2, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it