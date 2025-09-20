Via ai nuovi Btp Valore Il Tesoro rilancia il titolo per i risparmiatori

Dal 20 al 24 ottobre il Tesoro, come anticipato dal Giornale di ieri, torna sul mercato con la quinta emissione del Btp Valore, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori che nelle sue prime quattro edizioni ha raccolto circa 64 miliardi di euro, confermandosi come uno degli strumenti più apprezzati dalle famiglie italiane. Il nuovo collocamento avrà una durata di sette anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi secondo lo schema step-up 3+2+2 e un premio fedeltà finale dello 0,8% per chi manterrà il titolo fino alla scadenza. I tassi minimi garantiti saranno annunciati il 17 ottobre, ma come di consueto il Tesoro potrà solo confermarli o eventualmente ritoccarli al rialzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Via ai nuovi Btp Valore. Il Tesoro rilancia il titolo per i risparmiatori

