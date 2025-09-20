Verstappen in pole nelle folli qualifiche del GP Baku | Leclerc e Piastri a muro Sainz in prima fila
Verstappen fa un'altra pole position. A Baku sorprendono Sainz e Lawson. Ottimo quarto posto per Kimi Antonelli. Leclerc a muro, come Piastri. Hamilton dodicesimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: verstappen - pole
Gp Silverstone, Verstappen pole e Ferrari in terza fila
F1 Gp Austria: le qualifiche Leclerc sfida Norris e Piastri per la pole. Ci prova anche Verstappen Diretta
F1 Gp Austria: qualifiche al via, Leclerc sfida Norris e Piastri per la pole. Ci prova anche Verstappen Diretta
Nel GP d'Italia a Monza, Max Verstappen ha portato a casa pole position, vittoria e due record che aggiungono una nuova pagina di storia: come ha fatto? Luca Colombo Vai su Facebook
Un weekend da incorniciare per Max #Verstappen. Pole position e vittoria, al netto delle battaglie iniziali, mai in discussione. Guidasse la McLaren, l'olandese avrebbe già messo un'ipoteca sul titolo. FENOMENO. #F1 #ItalianGP - X Vai su X
Verstappen in pole nelle folli qualifiche del GP Baku: Leclerc e Piastri a muro, Sainz in prima fila; GRIGLIA DI PARTENZA GP Azerbaijan Baku 2025: risultati qualifiche; LIVE F1 GP di Australia, le qualifiche: sorprese Tsunoda-Albon, Verstappen 3°. Antonelli fuori al Q1.
Verstappen in pole nelle folli qualifiche del GP Baku: Leclerc e Piastri a muro, Sainz in prima fila - Ottimo quarto posto per Kimi Antonelli. Come scrive fanpage.it
Magica pole di Verstappen a Baku. Qualifiche folli: Leclerc e Piastri a muro, Hamilton 12° - Piove sul bagnato per la Ferrari che, dopo l’eliminazione in Q2 di Lewis Hamilton, vede uscire di scena anzitempo anche Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 ... Riporta italpress.com