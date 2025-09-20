Verso Lazio-Roma Gasperini pensa alla sorpresa Tsimikas

Non più Angelino, ma Kostas Tsimikas. È questa la mossa che Gian Piero Gasperini sta valutando in vista del derby della Capitale. Una scelta che avrebbe il sapore della svolta: un cambio sulla corsia mancina per garantire più spinta e solidità, senza alterare gli equilibri di quello “zoccolo duro” che in questo momento tiene in piedi la Roma. Tsimikas verso l’esordio. Il tecnico giallorosso, scrive La Repubblica, starebbe pensando di tornare alle origini, riproponendo l’assetto visto nelle vittorie contro Bologna e Pisa. Via dunque l’esperimento dell’attacco leggero, con la coppia offensiva formata da Soulé e Ferguson a guidare la manovra, ma con un contributo più incisivo dagli esterni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

