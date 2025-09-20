Verso Lazio-Roma Gasperini pensa alla sorpresa Tsimikas
Non più Angelino, ma Kostas Tsimikas. È questa la mossa che Gian Piero Gasperini sta valutando in vista del derby della Capitale. Una scelta che avrebbe il sapore della svolta: un cambio sulla corsia mancina per garantire più spinta e solidità, senza alterare gli equilibri di quello “zoccolo duro” che in questo momento tiene in piedi la Roma. Tsimikas verso l’esordio. Il tecnico giallorosso, scrive La Repubblica, starebbe pensando di tornare alle origini, riproponendo l’assetto visto nelle vittorie contro Bologna e Pisa. Via dunque l’esperimento dell’attacco leggero, con la coppia offensiva formata da Soulé e Ferguson a guidare la manovra, ma con un contributo più incisivo dagli esterni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: verso - lazio
I tifosi della Lazio contro Lotito in marcia verso il Campidoglio per incontrare Gualtieri
Verso il Centenario, anche la Regione Lazio aderisce alla Fondazione Latina 2032
West Nile, in Italia 275 casi e 21 decessi. Iss: “Diffusione verso nord”. Intanto registrata la decima vittima nel Lazio
Verso il Derby! Come ci arrivano Lazio e Roma: dalle voci sulla cessione del club biancoceleste ai dubbi di Gasperini NUOVO VIDEO con Riccardo Meloni e Francesco Iucca https://youtu.be/JUNLQi9tmsk - X Vai su X
Lazio verso il derby con l’infermeria affollata: quali sorprese riservano i recuperi? #lazionews #lazionews Vai su Facebook
Verso il derby Lazio-Roma, Ottavio Bianchi: «Gasperini lascerà il segno. Con lui Roma è al top: farà bene come all'Atalanta»; Lazio-Roma, le probabili formazioni di Sarri e Gasperini per il derby; Roma, Svilar: Derby da brividi, la tensione cresce. Gasperini? Impatto impressionante.
Verso il derby Lazio-Roma, Ottavio Bianchi: «Gasperini lascerà il segno. Con lui Roma è al top: farà bene come all'Atalanta» - L'ex tecnico giallorosso: ««Dopo il Napoli in campionato vedo tutte alla pari. Da roma.corriere.it
Verso Lazio-Roma, domani alle 13.45 la conferenza stampa di Gasperini - Alla vigilia del derby della Capitale, il suo primo da allenatore giallorosso, il tecnico piemontese presenterà il match a stampa e tifosi, direttamente da Trigoria ... Scrive ilromanista.eu