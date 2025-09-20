L’Italia è un paese fragile, lo si ripete da decenni. La combinazione di morfologie complesse, urbanizzazione intensa e vulnerabilità idrogeologica rende la gestione del territorio una questione tanto tecnica quanto politica. Oggi si aggiunge uno strumento inedito: il gemello digitale del suolo italiano, progetto guidato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnologico di Leonardo ed e-GEOS. Non un esercizio accademico, ma un’infrastruttura conoscitiva destinata a diventare il fondamento di una nuova stagione di pianificazione e monitoraggio. Il cuore dell’iniziativa è l’acquisizione e l’elaborazione di dati ad altissima risoluzione, grazie a rilievi aerei con tecnologia LiDAR e misurazioni aerogravimetriche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Verso il gemello digitale del suolo italiano: tecnologia e governance per un territorio fragile