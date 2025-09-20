Verso il gemello digitale del suolo italiano | tecnologia e governance per un territorio fragile
L’Italia è un paese fragile, lo si ripete da decenni. La combinazione di morfologie complesse, urbanizzazione intensa e vulnerabilità idrogeologica rende la gestione del territorio una questione tanto tecnica quanto politica. Oggi si aggiunge uno strumento inedito: il gemello digitale del suolo italiano, progetto guidato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnologico di Leonardo ed e-GEOS. Non un esercizio accademico, ma un’infrastruttura conoscitiva destinata a diventare il fondamento di una nuova stagione di pianificazione e monitoraggio. Il cuore dell’iniziativa è l’acquisizione e l’elaborazione di dati ad altissima risoluzione, grazie a rilievi aerei con tecnologia LiDAR e misurazioni aerogravimetriche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Foremyc, il gemello digitale che protegge le foreste alpine - Foremyc, progetto di quattro designer italiani, porta il gemello digitale nelle foreste alpine e vince il James Dyson Award Italia 2025. Segnala alternativasostenibile.it
Un ‘Gemello’ digitale per la città - Si tratta di una visione integrata del territorio, unendo la dimensione fisica a quella digitale attraverso un modello avanzato di rappresentazione urbana. Riporta ilrestodelcarlino.it