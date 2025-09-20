Versilia incidente stradale | motociclista 24enne in codice rosso a Pisa dopo scontro con un’auto a Marina di Pietrasanta

Il giovane era alla guida di una moto che, in viale Roma, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto. Il 24enne ha riportato un trauma cranio-facciale ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cisanello a Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

