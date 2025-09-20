Verona-Juventus sabato 20 settembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici I bianconeri al Bentegodi dopo il 4-4 di Champions

La Juventus è reduce da due vere e proprie battaglie spettacolari in pochi giorni, contro Inter e Borussia Dortmund, al termine delle quali è comunque sempre uscita col sorriso. I bianconeri sono ospiti del Verona al Bentegodi per il prossimo turno di Serie A, nel quale puntano ad allungare la striscia positiva, ma dovranno riprendersi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

