Verona-Juventus sabato 20 settembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici I bianconeri al Bentegodi dopo il 4-4 di Champions
La Juventus è reduce da due vere e proprie battaglie spettacolari in pochi giorni, contro Inter e Borussia Dortmund, al termine delle quali è comunque sempre uscita col sorriso. I bianconeri sono ospiti del Verona al Bentegodi per il prossimo turno di Serie A, nel quale puntano ad allungare la striscia positiva, ma dovranno riprendersi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Verona-Juventus: la difesa è sotto esame
Montipò Juventus, l’idea può prendere piede: il portiere ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo col Verona. Le ultimissime
Montipò Juventus, nulla di fatto per il suo arrivo in bianconero: l’Hellas Verona lavora per blindarlo con un rinnovo di contratto! Tutti i dettagli
Gli ultimi precedenti tra Juventus e Hellas Verona Buon trend di risultati per i bianconeri contro gli scaligeri: 6 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 7 sfide. L'ultima sconfitta, infatti, risale al 30 ottobre 2021! Nel marzo scorso l'ultimo incontro tra i due club, Vai su Facebook
Pronostico Verona vs Juventus – 20/09/2025 - Alle ore 18:00 di sabato 20 settembre 2025, allo Stadio Marcantonio Bentegodi, si affrontano Verona e Juventus nella quinta giornata di Serie A. news-sports.it scrive
Hellas Verona-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv.