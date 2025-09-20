Verona-Juventus può essere ripetuta! Il motivo coinvolge l’arbitro | cos’è successo

La gara del Bentegodi potrebbe essere ripetuta per regolamento e la causa sarebbe da attribuire a un errore arbitrale: cosa è successo durante l’anticipo Ha fatto discutere l’assegnazione del calcio di rigore a favore del Verona durante la sfida contro la Juventus terminata per 1-1. L’arbitro Rapuano è stato richiamato al VAR per un tocco di braccio di Joao Mario, che ha portato all’assegnazione del penalty, poi realizzato da Gift Orban. Al fischio finale del match, però, non sono mancate ulteriori polemiche. Una delle cause principali di lamentele è per il salto di Nelson davanti a Joao Mario, il quale abbassa la testa per provare a evitare il pallone inatteso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

