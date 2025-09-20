Verona-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

La Juventus scende in campo a Verona per il terzo anticipo della 4a giornata di Serie A: al Bentegodi si scende in campo alle ore 18:00. Diretta esclusiva in TV e in streaming per gli abbonati DAZN. Le probabili formazioni della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: verona - juventus

Pronostico Verona-Juventus: la difesa è sotto esame

Montipò Juventus, l’idea può prendere piede: il portiere ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo col Verona. Le ultimissime

Montipò Juventus, nulla di fatto per il suo arrivo in bianconero: l’Hellas Verona lavora per blindarlo con un rinnovo di contratto! Tutti i dettagli

?#Verona-#Juventus, dove vederla i precedenti e le probabili formazioni - X Vai su X

Gli ultimi precedenti tra Juventus e Hellas Verona Buon trend di risultati per i bianconeri contro gli scaligeri: 6 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 7 sfide. L'ultima sconfitta, infatti, risale al 30 ottobre 2021! Nel marzo scorso l'ultimo incontro tra i due club, Vai su Facebook

Verona-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita; Serie A | Dove vedere Hellas Verona-Juventus; Verona-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

Verona-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Juventus è cosi composta: La partita tra Verona e Juventus verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Secondo msn.com

Verona-Juventus: dove vederla, formazioni e precedenti - Probabili formazioni, precedenti storici e analisi della sfida del Bentegodi. Secondo lifestyleblog.it