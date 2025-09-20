Verona-Juventus dove vedere la partita in tv e streaming gratis

Sabato 20 settembre alle ore 18 il Bentegodi sarà teatro di Hellas Verona-Juventus, sfida valida per la 4ª giornata di Serie A. Un match dal peso specifico importante, con la squadra di Paolo Zanetti che vuole fermare la corsa della capolista e con i bianconeri di Massimiliano Allegri reduci da un avvio di stagione a punteggio pieno. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, sia tramite app che sul canale lineare disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Dove seguire Hellas Verona-Juventus. La diretta di Verona-Juve sarà visibile sull' app di DAZN, accessibile su smart TV, dispositivi mobili, Sky Q e Sky Glass.

