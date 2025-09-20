Verona 20 settembre 2025 - La prima rete in campionato di Conceiçao ha dato solo l'illusione di poter lanciare la Juventus, ma Orban e il Verona non erano per nulla d'accordo. Gli scalieri fermano i bianconeri al Bentegodi e negano loro il poker di successi nelle prime quattro di campioanto. Al triplice fischio è 1-1, con la rete del giovane portoghese a sbloccare la gara in favore degli ospiti, poi il rigore dell'attaccante nigeriano di proprietà dell' Hoffenheim a chiudere l'incontro. Ancora a secco di vittorie però la squadra di Paolo Zanetti, la quale può però consolarsi con un punto preziosissimo; Igor Tudor invece trova il secondo pari consecutivo dopo quello di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verona-Juventus 1-1: Orban nega il poker di vittorie ai bianconeri