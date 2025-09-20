Verona-Juventus 1-1 le pagelle | Conceicao 6,5 che prodezza Orban 7 trova il primo gol in Serie A

Ilmessaggero.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus frena a Verona contro l'Hellas e non va oltre l'1-1, rischiando anche di perderla nel finale. Non basta la prodezza di Conceicao nel primo tempo, perché la squadra di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

verona juventus 1 1 le pagelle conceicao 65 che prodezza orban 7 trova il primo gol in serie a

© Ilmessaggero.it - Verona-Juventus 1-1, le pagelle: Conceicao (6,5) che prodezza, Orban (7) trova il primo gol in Serie A

In questa notizia si parla di: verona - juventus

Pronostico Verona-Juventus: la difesa è sotto esame

Montipò Juventus, l’idea può prendere piede: il portiere ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo col Verona. Le ultimissime

Montipò Juventus, nulla di fatto per il suo arrivo in bianconero: l’Hellas Verona lavora per blindarlo con un rinnovo di contratto! Tutti i dettagli

Le pagelle di Hellas Verona-Juventus 1-1: Orban crea tanto, Conceicao luce di una Juve un po' spenta; Verona-Juventus diretta: segui la partita di Serie A LIVE; Verona-Juventus, la formazione ufficiale: tre ritorni dal 1' minuto, Bremer fuori.

verona juventus 1 1Verona-Juventus 1-1, Orban risponde a Conceicao - Gara intensa tra il Verona e la Juventus al Bentegodi che termina con un pareggio 1- Segnala adnkronos.com

verona juventus 1 1Hellas Verona-Juventus 1-1, le pagelle: Di Gregorio sicuro (6,5), Vlahovic impalpabile (5). Conceiçao guizzante (6,5) - 4 in Champions League con il Borussia Dortmund, la Juventus non va oltre all'1- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Juventus 1 1