Nessun allungo e niente poker di vittorie con cui imitare miti come Trapattoni e Allegri, ma un punto che alla fine, per la quantità di brividi corsi e rischi evitati, è da considerarsi prezioso. Alla quarta di campionato la Juventus si inceppa, frenata sull’1-1 al Bentegodi dall’irruenza, la vitalità e il coraggio di un Verona brillante ma soprattutto bloccata da un gioco prevedibile, a intermittenza e a tratti statico. Doveva essere il match del salto in avanti e della consapevolezza, finisce per essere la partita che aumenta e raddoppia i punti interrogativi su una squadra che al primo esame di maturità, si fa travolgere dalla confusione e da una certa stanchezza accumulata per il doppio impegno avuto in settimana con l’esordio in Champions. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Verona-Juventus 1-1: ai bianconeri non basta Conceicao, il Napoli ora può scappare