Verona Juve Tudor lancia Koopmeiners all’inizio del secondo tempo | Locatelli non convince i numeri della sua partita

Verona Juve, Tudor lancia Koopmeiners all’inizio del secondo tempo: tutti i dettagli sul cambio del match. Una mossa forte, un segnale chiaro a tutta la squadra. Per iniziare il secondo tempo della sfida tra Hellas Verona e Juventus, l’allenatore Igor Tudor ha deciso di operare subito un cambio: fuori Manuel Locatelli, dentro Teun Koopmeiners. Una sostituzione che non sembra legata a problemi fisici, ma che ha il sapore di una bocciatura e di una precisa scelta tattica per cambiare l’inerzia di Verona Juve. La prestazione del centrocampista italiano, classe 1998, nei primi 45 minuti non ha convinto del tutto il suo allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Verona Juve, Tudor lancia Koopmeiners all’inizio del secondo tempo: Locatelli non convince, i numeri della sua partita

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo

Serie A, Verona-Juventus 1-1 dopo i primi 45'. Gli scaligeri agguantano il pari al 44' su rigore. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-ne Vai su Facebook

GOL Verona 0-1 Juventus ? Conceição ? 18' #VeronaJuventus #VeronaJuve #Juventus #Juve - X Vai su X

Tudor lancia l'allarme dopo Juventus-Borussia Dortmund: i 6 giocatori a rischio affaticamento; Il gol della Juventus nato da una rimessa laterale di Tudor. Ecco cosa è successo; Diretta Hellas Verona-Como: formazioni, dove vederla in tv e live streaming | News IT.

Verona Juve, Tudor farà turnover? Il mister lancia questo messaggio in conferenza stampa: «Sono tutti titolari, ci sono tre partite in una partita». Ecco cosa significa - Il mister lancia questo messaggio: le dichiarazioni in conferenza stampa Alla vigilia dell’impegno di campionato contro l’Hellas Verona, il tecnico della Juventus, Ig ... Secondo juventusnews24.com

Frese a DAZN: «La Juve è un’ottima squadra ma vogliamo vincere. Siamo pronti per fare una grande partita» - Frese, il centrocampista del Verona carica i suoi: il danese si dice in ottima forma e lancia la sfida ai bianconeri di Igor Tudor Pochi minuti prima del fischio d’inizio di una delle partite più atte ... Segnala juventusnews24.com