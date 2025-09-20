Verona Juve, tocca a lui guidare la retroguardia bianconera: con Bremer a riposo, sarà Gatti al centro del terzetto con Kalulu e Kelly. Turnover ragionato, ma anche un’enorme attestato di stima. Nella formazione della Juventus che si appresta ad affrontare l’ Hellas Verona, la novità più significativa riguarda il cuore della difesa. Come previsto alla vigilia, Igor Tudor ha deciso di concedere un turno di riposo al leader del reparto, Gleison Bremer. A prendere il suo posto, in una posizione di massima responsabilità, sarà Federico Gatti, chiamato a una prova di maturità importantissima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Verona Juve, Tudor ha preso una decisione: Gatti o Bremer in difesa? Ecco chi completa la retroguardia con Kalulu e Kelly