Verona Juve Tudor ha preso una decisione | Gatti o Bremer in difesa? Ecco chi completa la retroguardia con Kalulu e Kelly

Juventusnews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona Juve, tocca a lui guidare la retroguardia bianconera: con Bremer a riposo, sarà Gatti al centro del terzetto con Kalulu e Kelly. Turnover ragionato, ma anche un’enorme attestato di stima. Nella formazione della  Juventus  che si appresta ad affrontare l’ Hellas Verona, la novità più significativa riguarda il cuore della difesa. Come previsto alla vigilia,  Igor Tudor  ha deciso di concedere un turno di riposo al leader del reparto,  Gleison Bremer. A prendere il suo posto, in una posizione di massima responsabilità, sarà  Federico Gatti, chiamato a una prova di maturità importantissima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

verona juve tudor ha preso una decisione gatti o bremer in difesa ecco chi completa la retroguardia con kalulu e kelly

© Juventusnews24.com - Verona Juve, Tudor ha preso una decisione: Gatti o Bremer in difesa? Ecco chi completa la retroguardia con Kalulu e Kelly

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo

Tudor: 'Nessun processo sui sette gol subiti'; Verona-Juventus diretta: segui la partita di Serie A LIVE; La conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Hellas Verona-Juventus.

verona juve tudor haVerona-Juventus, la formazione ufficiale: tre ritorni dal 1' minuto, Bremer fuori - I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l' Hell ... Scrive tuttosport.com

verona juve tudor haPagina 3 | Verona-Juventus, la formazione ufficiale: tre ritorni dal 1' minuto, Bremer fuori - Sulla fascia destra Tudor ha scelto Joao Mario dal 1' minuto, con McKennie pronto a subentrare dalla panchina. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Juve Tudor Ha