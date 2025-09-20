Verona Juve sorpresa al Bentegodi! Partirà titolare nella sfida di campionato di oggi | Tudor ha preso questa decisione

Verona Juve, Conceicao ha recuperato pienamente e ha convinto il tecnico: smentite le parole della vigilia, sarà in campo dal primo minuto. Un vero e proprio colpo di scena, una mossa a sorpresa che ribalta le previsioni della vigilia. A poche ore dal fischio d’inizio di Verona-Juventus, in programma oggi alle 18:00, arriva un’indiscrezione clamorosa riportata da La Gazzetta dello Sport: Francisco Conceição partirà titolare. Una scelta totalmente inaspettata da parte di Igor Tudor, che solo ieri in conferenza stampa aveva predicato la massima calma per il rientro del talento portoghese, escludendo di fatto un suo impiego per un lungo minutaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

