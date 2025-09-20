Verona-Juve Pistocchi | Errore tecnico gara da ripetere se…

I bianconeri pareggiano a Verona, ma il giornalista sottolinea un episodio particolare: nel mirino l’arbitro Rapuano Sul campo del suo vecchio club, Igor Tudor ottiene il primo pareggio in campionato per la Juventus. Il Verona ferma i bianconeri sull’1-1: al gol di Conceicao risponde il rigore di Orban. Verona-Juventus, polemiche legate all’arbitro Rapuano (LaPresse) – Calciomercato.it Episodio decisivo del match è stato proprio il rigore, assegnato ai gialloblù dall’arbitro Rapuano dopo revisione al Var. Punito il fallo di Joao Mario, ma la situazione non è apparsa molto chiara. In particolare il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha sottolineato un episodio certamente singolare: “Incredibile a Verona: dopo l’OFR l’arbitro Rapuano concede il rigore all’Hellas Verona per un fallo di mano del numero 15 Kalulu: peccato che il mani non sia il suo ( si trova a 2 metri) ma di Joao Mario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

