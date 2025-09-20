Verona-Juve Pistocchi | Errore tecnico gara da ripetere se…
I bianconeri pareggiano a Verona, ma il giornalista sottolinea un episodio particolare: nel mirino l’arbitro Rapuano Sul campo del suo vecchio club, Igor Tudor ottiene il primo pareggio in campionato per la Juventus. Il Verona ferma i bianconeri sull’1-1: al gol di Conceicao risponde il rigore di Orban. Verona-Juventus, polemiche legate all’arbitro Rapuano (LaPresse) – Calciomercato.it Episodio decisivo del match è stato proprio il rigore, assegnato ai gialloblù dall’arbitro Rapuano dopo revisione al Var. Punito il fallo di Joao Mario, ma la situazione non è apparsa molto chiara. In particolare il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha sottolineato un episodio certamente singolare: “Incredibile a Verona: dopo l’OFR l’arbitro Rapuano concede il rigore all’Hellas Verona per un fallo di mano del numero 15 Kalulu: peccato che il mani non sia il suo ( si trova a 2 metri) ma di Joao Mario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
La #Juve fermata dal Verona: così Tudor ha pagato le fatiche di coppa - X Vai su X
Serie A, in campo Udinese-Milan Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le - facebook.com Vai su Facebook
Pistocchi: Incredibile errore durante Verona-Juve, la partita rischia di essere ripetuta!; Clamoroso Pistocchi: Verona-Juventus, la gara potrebbe rigiocarsi! Incredibile errore; Verona-Juve, Pistocchi: “Errore tecnico, gara da ripetere se… “.
Verona-Juve, Pistocchi: “Errore tecnico, gara da ripetere se… - I bianconeri pareggiano a Verona, ma il giornalista sottolinea un episodio particolare: nel mirino l’arbitro Rapuano Sul campo del suo vecchio club, Igor Tudor ottiene il primo pareggio in campionato ... calciomercato.it scrive
Clamoroso Pistocchi: "Verona-Juventus, la gara potrebbe rigiocarsi! Incredibile errore" - Maurizio Pistocchi sottolinea quanto avvenuto in occasione di Verona- Scrive msn.com