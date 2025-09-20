Verona Juve occhio al clamoroso rischio ripetizione del match | l’annuncio di Pistocchi! Ecco cosa prevede il regolamento

Internews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il motivo. Non si placano le polemiche dopo il pareggio per 1-1 tra Hellas Verona e Juventus. Al centro della contestazione ci sono due episodi chiave: il mancato cartellino rosso a Gift Orban dopo un colpo con il gomito rifilato a Federico Gatti, difensore centrale bianconero, e il calcio di rigore concesso agli scaligeri per un presunto tocco di mano in area. Dopo la revisione del VAR e l’on-field review, l’arbitro Rapuano ha spiegato le motivazioni della sua scelta, consentendo agli uomini di Paolo Zanetti di calciare dal dischetto, con Gift Orban che ha trasformato il penalty. 🔗 Leggi su Internews24.com

verona juve occhio al clamoroso rischio ripetizione del match l8217annuncio di pistocchi ecco cosa prevede il regolamento

© Internews24.com - Verona Juve, occhio al clamoroso rischio ripetizione del match: l’annuncio di Pistocchi! Ecco cosa prevede il regolamento

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo

Lascia la Juve e va all’Inter, c’è lo scambio; Ritorno di fiamma Juve, affare sul gong: Tudor gongola; Capuano non ha dubbi: A occhio c'era un rigore netto per la Juventus.

verona juve occhio clamorosoClamoroso Pistocchi: "Verona-Juventus, la gara potrebbe rigiocarsi! Incredibile errore" - Maurizio Pistocchi sottolinea quanto avvenuto in occasione di Verona- msn.com scrive

Hellas Verona-Juventus Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Neanche infatti il tempo di metabolizzare le fatiche di Champions e il clamoroso 4- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Juve Occhio Clamoroso