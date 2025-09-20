. Il motivo. Non si placano le polemiche dopo il pareggio per 1-1 tra Hellas Verona e Juventus. Al centro della contestazione ci sono due episodi chiave: il mancato cartellino rosso a Gift Orban dopo un colpo con il gomito rifilato a Federico Gatti, difensore centrale bianconero, e il calcio di rigore concesso agli scaligeri per un presunto tocco di mano in area. Dopo la revisione del VAR e l’on-field review, l’arbitro Rapuano ha spiegato le motivazioni della sua scelta, consentendo agli uomini di Paolo Zanetti di calciare dal dischetto, con Gift Orban che ha trasformato il penalty. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Verona Juve, occhio al clamoroso rischio ripetizione del match: l’annuncio di Pistocchi! Ecco cosa prevede il regolamento